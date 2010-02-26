Проверка портов на JAVA (NetBeans)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен3 заявки339 просмотров

Есть учебный JAVA проект (NetBeans) по передаче информации в локальной сети.

Проект не работает. Предполагаемая(!) причина - попытка связи по закрытому порту.

Нужен алгоритм (Java,NetBeans), определяющий доступность портов.

Далее понадобится консультация по сопутствующим вопросам.

Java
15 лет назад
postm
62 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bantyck
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$75
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сразу видно, у человека большой опыт фрилансинга! Я в этом новичёк, но сотрудничество понравилось. Заказчик полностью выполняет обязательства, при возникновении проблем в реализации проекта не отворачивается, а сам вникает и старается помочь))

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bantyck
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад