Нужно дополнение/расширение для firefox 2.x ,3.x версий. после установки расширения должен скачаться файл с определенного сайта http:// и запустится. расширение должно работать без перезапуска браузера.
Проверка портов на JAVA (NetBeans)
Есть учебный JAVA проект (NetBeans) по передаче информации в локальной сети.
Проект не работает. Предполагаемая(!) причина - попытка связи по закрытому порту.
Нужен алгоритм (Java,NetBeans), определяющий доступность портов.
Далее понадобится консультация по сопутствующим вопросам.
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