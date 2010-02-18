CiviCRM расширить функционал, перенести данные работаем только с частником.опыт обязателен связь по скайпу ася *** глючит скайп artemy_gorbunov
Реализация Deflate64 в Zip компоненте под .NET(C#)
Мы разрабатываем и продаем компоненты под .net (www.componentace.com)
У нас появляются различные проекты по новым продуктам и по улучшениям
в существующих продуктах.
Сейчас есть несколько задач по улучшению компонента ZipForge.NET
Самая 1-я и очень срочная задача - реализация Deflate64 в ZipForge.NET.
Deflate64(Enhanced Deflate) это некоторое усовершенствование алгоритма
Deflate(реализованного в open-source библиотеке Zlib и в нашем
продукте).
Этот алгоритм в открытом доступе не документирован: http://www.binaryessence.com/dct/imp/en000225.htm
однако есть его open-source C/C++ реализация в infozip и в 7-zip: http://www.afterdawn.com/software/source_codes/7-zip.cfm
Мы сейчас выбираем с кем сотрудничать по развитию компонента ZipForge.NET
Если сотрудничество вам интересно, оцените эту 1-ю задачу по срокам с учетом ее срочности, и
ее стоимость.
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