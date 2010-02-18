Реализация Deflate64 в Zip компоненте под .NET(C#)

Мы разрабатываем и продаем компоненты под .net (www.componentace.com)

У нас появляются различные проекты по новым продуктам и по улучшениям

в существующих продуктах.

Сейчас есть несколько задач по улучшению компонента ZipForge.NET

Самая 1-я и очень срочная задача - реализация Deflate64 в ZipForge.NET.

Deflate64(Enhanced Deflate) это некоторое усовершенствование алгоритма

Deflate(реализованного в open-source библиотеке Zlib и в нашем

продукте).

Этот алгоритм в открытом доступе не документирован: http://www.binaryessence.com/dct/imp/en000225.htm

однако есть его open-source C/C++ реализация в infozip и в 7-zip: http://www.afterdawn.com/software/source_codes/7-zip.cfm

Мы сейчас выбираем с кем сотрудничать по развитию компонента ZipForge.NET

Если сотрудничество вам интересно, оцените эту 1-ю задачу по срокам с учетом ее срочности, и

ее стоимость.