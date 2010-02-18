CiviCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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CiviCRM

расширить функционал, перенести данные

работаем только с частником.опыт обязателен

связь по скайпу ася *** глючит

скайп artemy_gorbunov

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров