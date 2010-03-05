Ассемблер, работа со строками через dll

Задание (желательно делать на masm. Хотя можно и на fasm):

1. Создание _динамической_ библиотеки, содержащей функцию на языке ассемблер для решения задачи: дана строка, содержащая символы латинского алфавита, цифры, знаки препинания. Слова могут быть разделены одним, либо несколькими пробелами и знаками препинания. Найти символ, который встречается чаще всего.

2. Создание _статической_ библиотеки, содержащей функцию на языке ассемблер для решения следующей задачи: Дана строка, содержащая символы латинского алфавита, цифры и знаки препинания. Слова могут быть разделены одним, или несколькими пробелами и знаками препинания. Удалить из строки все дублирующие пробелы.

3. Разработка консольного приложения, использующего созданные динамическую и статическую библиотеку.