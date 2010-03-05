Ассемблер, работа со строками через dll

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен4 заявки356 просмотров

Задание (желательно делать на masm. Хотя можно и на fasm):

1. Создание _динамической_ библиотеки, содержащей функцию на языке ассемблер для решения задачи: дана строка, содержащая символы латинского алфавита, цифры, знаки препинания. Слова могут быть разделены одним, либо несколькими пробелами и знаками препинания. Найти символ, который встречается чаще всего.

2. Создание _статической_ библиотеки, содержащей функцию на языке ассемблер для решения следующей задачи: Дана строка, содержащая символы латинского алфавита, цифры и знаки препинания. Слова могут быть разделены одним, или несколькими пробелами и знаками препинания. Удалить из строки все дублирующие пробелы.

3. Разработка консольного приложения, использующего созданные динамическую и статическую библиотеку.

Ассемблер
15 лет назад
kkamkou
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vadimglv
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Вадим писал приложение для работы со строками и dll на ассемблере. Справился на 5+, код чистый, понятный, без мусора и с комментариями. Доволен результатом полностью.

Заявки фрилансеров

vadimglv
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад