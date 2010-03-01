Администрирование Linux через веб

Интересует создание веб-интерфейса для удаленного администрирования ОС Linux.

Что-то на подобие webmina, только с минимумом функций, так как проект учебный и ориентирован на раскрытие принципов такого администрирования с небольшой программной реализацией.

Как я это вижу:

Вариант 1. Сервер (программа-демон, лучше всего наверное это на С) - висит в памяти и прослушивает определенный порт. К ней дополнительные конфигурационные файлы.

Данное ПО должно позволять управлять процесами, менеждером заданий, сетевыми интерфейсами, мониторить сеть и выключение/перезагрузка(для эфектности).

Вариант 2. Обрезанный до минимума вебмин. Сам сервер вебмина содержит 4700 строк,без всяких конфигурционых файлов. Это уж слишком для раскрытия принципов и простенькой программной реализации.

Прошу простить за ТЗ написанное на скорую руку.

Оставляйте координаты и предложения. Может вам в голову прийдет что-то попроще чем мне.

И соответственно цены и сроки.