Драйвер для WinXP (USB)

Нужен драйвер для WinXP, который блокирует вставку в определенный USB-порт любых устройств кроме flash-накопителей и внешних дисков. И маленькая функция, которой этот драйвер можно включить/выключить из User-Mode.

Принцип работы:

1.Драйвер усанавливается вручную и настраивается на нужный порт один раз при установке.

2.При запуске ОС драйвер всегда включен.

3.Любые устройства, кроме флешек (клавиатура, мышь, сетевой адаптер, камера итп) при вставке в этот порт не распознаются. Других портов это не касается.

4.Блокировать запись данных на флешки не нужно.

5.Вызовом функции драйвер должен выключаться и включаться. Примерно: setDriverState(true/false). После ребута он включается сам автоматически.

6.Функция будет дергаться из C#. Лучше всего будет оформить ее в виде отдельной DLL с экспортом.