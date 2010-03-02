Перенос программы с асма на С

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен7 заявок211 просмотров

Нужно переписать несложную программу с асма на С

15 лет назад
flexx
48 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

okman
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Второй раз обращаюсь к исполнителю - Олег зарекомендовал себя с наилучшей стороны, задание было сделано очень быстро, качественно, с толковыми комментариями. Респект!
Сотрудничать с этим человеком просто здорово, уже не первый раз работаем вместе. Немногословен, точно знает чего хочет и не торгуется, как на рынке. Так что для любого фрилансера - находка!

Заявки фрилансеров

okman
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
15 лет назад