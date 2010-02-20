Телематический сервер

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  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки280 просмотров

Нужен написать телематический сервер для работы с GPS-GPRS трекерами.

Минимум - должен работать с Teltonika FM4XXX.

Описание устройства и протоколы обмена в атаче (на английском).

Предпочтение - программистам из Киева.

15 лет назад
Asparagus
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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