C#. Зашивровать строку по алгоритму RSA

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Есть строка до 1024 бит. Она представляет собой число в 16-ом виде. Необходимо ее зашифровать по алгоритму RSA. Имеется закрытый ключ представленный в виде массива байтов (например тоже в 16-ой системе счисления). Можно использовать класс RSA в System.Security.Cryptography, но главное чтобы полученный шифр можно было расшифровать стандартным алгоритмом стредствами php: M = C^D (mod N). Есть 2 варианта - 1) разработать полностью софт за полную оплату. 2) Подсказать нюансы, за отзыв и небольшую плату.

PHP
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