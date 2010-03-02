Нужно сделать 2 приложения

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Нужно сделать не сложные приложения на С++ с ассемблером. под DOS.

ТЗ при общение по icq: 463760200.

Ассемблер
15 лет назад
R3df0x
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaMozg86
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$40
14 дней

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MegaMozg86
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад