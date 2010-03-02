Требуется написание программы для видеоадаптера intel 82852/82855 GM/GME. Имеется ноутбук. На борту этот видеоадаптер. И разъём D-Sub для подключения второго монитора. Надо к этому разъёму подключить обычный телевизор. В телевизоре имеется ...
Нужно сделать 2 приложения
Нужно сделать не сложные приложения на С++ с ассемблером. под DOS.
ТЗ при общение по icq: 463760200.
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