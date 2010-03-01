Есть строка до 1024 бит. Она представляет собой число в 16-ом виде. Необходимо ее зашифровать по алгоритму RSA. Имеется закрытый ключ представленный в виде массива байтов (например тоже в 16-ой системе счисления). Можно использовать ...
Программа для видеоадаптера intel 82852
Требуется написание программы для видеоадаптера intel 82852/82855 GM/GME.
Имеется ноутбук. На борту этот видеоадаптер. И разъём D-Sub для подключения второго монитора.
Надо к этому разъёму подключить обычный телевизор. В телевизоре имеется разъём Scart.
На разъёме D-Sub присутствуют сигналы: R-красный цвет, G-зелёный, B-синий, H-sync - строчные импульсы
(частота примерно 30-32кГц), V-sync - кадровые импульсы (частота примерно 60-65Гц). Тип развёртки - прогрессивная.
Этих сигналов вполне достаточно чтобы получить ТВ-сигнал.
Но телевизор (Scart) понимает H-sync - строчные импульсы только с частотой 15,625кГц,
а V-sync - кадровые импульсы только с частотой 25/50Гц,
разрешение экрана примерно 800х600.
Тип развёртки - чересстрочная.
Задача программы обеспечить совместимость стандарта D-Sub с ТВ-стандартом (H-15,625кГЦ, V-50Гц).
Для упрощения решения можно в программке (в графическом режиме) реализовать ручное изменение параметров
(H-sync, V-sync, разрешение экрана и полярность кадровых и строчных импульсов).
ОС WinXP sp2 (2002) Professional.
срок 1 месяц
язык программирования не важен
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