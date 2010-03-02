Нужно разработать небольшую программку генератор

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Нужна программа (генератор текстов), подобие:

seo-assistent.ru

seogenerator.ru

Забиваю в программу запрос.

Берется с выдачи поисковых систем по ключевому запросы титлы с сайтов (настраивается), обрабатываются и подставляются в результат.

В итоге получается ссылки с текстовым окружением:

окружающий текст #a# ключевой запрос + текст для разбавления#/a# окружающий текст

окружающий текст #a# ключевой запрос + текст для разбавления#/a# окружающий текст

окружающий текст #a# ключевой запрос + текст для разбавления#/a# окружающий текст

и т.д.

Также дальнейшая поддержка.

Интересует цена, срок.

Без опыта не интересуют.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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