Программа для отображения датчиков материнки и SPD

Необходима программа для отображения следующих данных:

- показания всех датчиков температур материнской платы(учитывая температуры винчестеров, видеокарт, памяти, если таковые имеются)

- показания скорости вращения всех куллеров

- данные SPD оперативной памяти(обьём, производитель, модель, парт номер, серийный номер, тайминги, скорость и т.д.)

Программа должна работать на всех Windows от 2000 и старше, включая Server.

Желательно, что-бы была написана на Delphi и была предоставлена с исходниками(или была завёрнута в dll, что-бы можно было подключить к другому проэкту).

Интересует цена и сроки.