Необходима программа для отображения следующих данных: - показания всех датчиков температур материнской платы(учитывая температуры винчестеров, видеокарт, памяти, если таковые имеются) - показания скорости вращения всех куллеров - данные SPD оперативной памяти(обьём, производитель, ...
Получение слова из окна браузера Опера
Нужно разработать код на Delphi 6/7 (без использования сторонних компонентов), который реализует внедрение в адресное пространство Оперы (через dll) и получает слово находящееся под курсором мыши, справа от него и слева от него, а также букву над которой находится курсор. Код должен корректно работает в XP/Vista/Seven для версий Оперы начиная с 10.0 и заканчивая 10.51 включительно. В ходе работы не должно наблюдаться подвисания Оперы или ОС, DEP и антивирусы не должны ругаться на программу.
Для исполнения проекта, будут рассматриваться только предложения тех фрилансеров у кого есть портфолио с разработками на уровне Win API, т.е. хороших системщиков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна программа (генератор текстов), подобие: seo-assistent.ru seogenerator.ru Забиваю в программу запрос. Берется с выдачи поисковых систем по ключевому запросы титлы с сайтов (настраивается), обрабатываются и подставляются в результат. ...Системное программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо выполнить модификацию xvid кодека. Навесить watermark, сделать вывод рекламы в окне фильма. Объем работы - до недели. Детали в личке.Закрыт15 лет назад
Интересует создание веб-интерфейса для удаленного администрирования ОС Linux. Что-то на подобие webmina, только с минимумом функций, так как проект учебный и ориентирован на раскрытие принципов такого администрирования с небольшой программной реализацией. ...Закрыт15 лет назад
- $40
Нужно сделать не сложные приложения на С++ с ассемблером. под DOS. ТЗ при общение по icq: 463760200.Системное программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется написание программы для видеоадаптера intel 82852/82855 GM/GME. Имеется ноутбук. На борту этот видеоадаптер. И разъём D-Sub для подключения второго монитора. Надо к этому разъёму подключить обычный телевизор. В телевизоре имеется ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть строка до 1024 бит. Она представляет собой число в 16-ом виде. Необходимо ее зашифровать по алгоритму RSA. Имеется закрытый ключ представленный в виде массива байтов (например тоже в 16-ой системе счисления). Можно использовать ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен драйвер для WinXP, который блокирует вставку в определенный USB-порт любых устройств кроме flash-накопителей и внешних дисков. И маленькая функция, которой этот драйвер можно включить/выключить из User-Mode. Принцип работы: 1.Драйвер усанавливается вручную и ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Разбираю готовый снифер пакетов IP_PACKET_loger подскажите как научить его распаковывать данные из gzip'a если у кого есть готовые решения - дайте наводку пожалуйста :(Закрыт15 лет назад
Нужен написать телематический сервер для работы с GPS-GPRS трекерами. Минимум - должен работать с Teltonika FM4XXX. Описание устройства и протоколы обмена в атаче (на английском). Предпочтение - программистам ...Закрыт15 лет назад