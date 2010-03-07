Получение слова из окна браузера Опера

Нужно разработать код на Delphi 6/7 (без использования сторонних компонентов), который реализует внедрение в адресное пространство Оперы (через dll) и получает слово находящееся под курсором мыши, справа от него и слева от него, а также букву над которой находится курсор. Код должен корректно работает в XP/Vista/Seven для версий Оперы начиная с 10.0 и заканчивая 10.51 включительно. В ходе работы не должно наблюдаться подвисания Оперы или ОС, DEP и антивирусы не должны ругаться на программу.

Для исполнения проекта, будут рассматриваться только предложения тех фрилансеров у кого есть портфолио с разработками на уровне Win API, т.е. хороших системщиков.