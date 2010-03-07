Помощь в настройке freebsd

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Есть сервер в офисе на freebsd являющийся шлюзом в инет для всех и для voip телефонии.

Задача – написать правило для ipfw и pipe для резервирования полосы канала под телефонию а оставшийся канал – для равномерного разделения между всеми.

Подробности в личку.

15 лет назад
maxim77
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров