Необходима программа для отображения следующих данных: - показания всех датчиков температур материнской платы(учитывая температуры винчестеров, видеокарт, памяти, если таковые имеются) - показания скорости вращения всех куллеров - данные SPD оперативной памяти(обьём, производитель, ...
Code Response x64 vs x32 Problem
Через olly достаю код машины
на windows 7 x64 ответ получается не такой как надо
0 -254251 0123
а должен быть 0 1234 1234
0 4 знака 4 знака
как на
windows 7 x32
windows xp x32
MachineCode=&h02726000
I4 = cInt(Request.Form("i4"))
I4 = I4*512
MachineCode = MachineCode Xor 26321337
ServerResponse= I4 Xor MachineCode
ServerResponseHi = Int(ServerResponse/10000)
ServerResponseLo = ServerResponse - ServerResponseHi*10000
Response.Write("0" & vbTab & ServerResponseHi & vbTab & ServerResponseLo )
%>
что надо скорректировать чтобы ответ был по 4 знака?
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