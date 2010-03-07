Code Response x64 vs x32 Problem

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Через olly достаю код машины

на windows 7 x64 ответ получается не такой как надо

0 -254251 0123

а должен быть 0 1234 1234

0 4 знака 4 знака

как на

windows 7 x32

windows xp x32

MachineCode=&h02726000

I4 = cInt(Request.Form("i4"))

I4 = I4*512

MachineCode = MachineCode Xor 26321337

ServerResponse= I4 Xor MachineCode

ServerResponseHi = Int(ServerResponse/10000)

ServerResponseLo = ServerResponse - ServerResponseHi*10000

Response.Write("0" & vbTab & ServerResponseHi & vbTab & ServerResponseLo )

%>

что надо скорректировать чтобы ответ был по 4 знака?

15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

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