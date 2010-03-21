Доработка linux/c++ программы. Команды велкам.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен6 заявок366 просмотров

Необходимо доработать системное приложение под линукс + выполнить рефакторинг.

Необходимые знаиня : pthreads, C/C++, gcc, программирование под 64 бита, умение разбираться в чужом коде.

Объем кода : 1000 строк С++ кода вместе с комментариями (в котором предстоит разобраться).

Объем работы - 3-4 дня включая тестирование. Тестирование на нашей стороне.

Рассматриваю предложения от команд занимающихся аутсорсингом. Если работа будет успешной и устроит обе стороны, то будут дополнительные заказы.

Linux
15 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

owlpic
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Все сделано в лучшем виде. Павел нашел так же несколько багов от предыдущего программера. Чувствуется, что человек серьезно относится к работе. Рекомендую.
Александр четко знает и формулирует что ему нужно. Своевременная оплата. Очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

owlpic
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад