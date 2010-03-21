Необходима программа для отображения следующих данных: - показания всех датчиков температур материнской платы(учитывая температуры винчестеров, видеокарт, памяти, если таковые имеются) - показания скорости вращения всех куллеров - данные SPD оперативной памяти(обьём, производитель, ...
Доработка linux/c++ программы. Команды велкам.
Необходимо доработать системное приложение под линукс + выполнить рефакторинг.
Необходимые знаиня : pthreads, C/C++, gcc, программирование под 64 бита, умение разбираться в чужом коде.
Объем кода : 1000 строк С++ кода вместе с комментариями (в котором предстоит разобраться).
Объем работы - 3-4 дня включая тестирование. Тестирование на нашей стороне.
Рассматриваю предложения от команд занимающихся аутсорсингом. Если работа будет успешной и устроит обе стороны, то будут дополнительные заказы.
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