Socket-server под Linux

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Приложение состоит из 2 подмодулей:

- ТСР сервер

- ТСР клиент

К ТСР серверу коннектится множество соединений. Должен стабильно держать 10-20 тысяч активных коннектов.

ТСР клиент в свою очередь соединяется с заданным адресом.

Данные которые приходят ТСР серверу должны прозрачно отсылаться ТСР клиенту.

Данные которые приходят ТСР клиенту должны прозрачно отсылаться всем клиентам ТСР сервера.

Обязательное использование пула/событий в ТСР сервере.

Задача не сложная. Главную роль играет цена :)

Linux
15 лет назад
xneo
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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