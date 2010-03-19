Необходимо разработать следующий простой проект на Delphi. Основные требования: 1) Реализовать функциональность для изменения домашней страницы браузера (user homepage). 2) Должны поддерживаться Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и ...
Учет ТМЦ компьютерного оборудования и его движения
Диплом.
Учет ТМЦ компьютерного оборудования и его движения с использованием штрих кода.
Разработать приложение в среде Delphi.
С использованием MS SQL сервера. С необходимым набором баз данных.
Осуществить работу через сканер штрих кода(марка не известна).
Осуществить генерацию штрих кода внутри программы(из значения инвентарного номера) и его распечатку.
По необходимости продвижению проекта, внести корректировки.
*импорт ТМЦ с базы данных Excel(пример импорта есть).
Назначение-описание(кратко):
Программа должна быть разбита уровням доступа и пользователям(администратор, бухгалтер, товаро материально ответственное лицо. Добавлением его и удаление.
Собирается база данных наименований(из импорта Excel файла).
Генерируются инвентарный номер В!!! штрих код (картинка).
Далее распечатывается, крепиться на сам предмет, к примеру системный блок.
Под инвентарным номером стоит запись этого системного блока, в подробностях, что в нем находится(Для полноты понимания наименования при недостаточной технической осведомленности бухгалетрии, можно включить поле с фотографией и описанием, которую можно будет просмотреть и понять "то ли это".).
При последующей инвентаризации, работник бухгалтерии ходит с коммисией, и сканером штрих кода, сканирует на товаро материальных ценностей эти самые штрих коды. Которые отмечаются в программе что данное наименование есть в наличии. Так же нужно реализовать функцию "ручного отмечания" что данное наименование есть, с подтверждением "вводом пароля бухгалтера" т.к не всегда есть доступ к товаро материальной ценности. По законченной инвентаризации составляется отчеты(инвентаризационная ведомость, сличительная)
Так же в программе нужно реализовать функцию генерации документов о списании, и передачи имущества другому подотчетному лицу.(шаблоны документов есть).
Так же в базе данных должно содержаться поле о местонахождении данной товаро материальной ценности.
Движение(кратко):
Так же необходимо реализовать такую вещь как движение имущества:
... на предприятии ремонтируется оборудование, которое нужно передавать сторонним организациям, и описывать причину поломки. После его ремонта, необходимо описать ту работу которая была сделана, или же составить акт списания. После прошествия месяца, квартала необходимо составить отчет о проводимых работах, и движениях имущства. Для наглядного пояснения работы товаро материального лица.
Срок выполнения конец мая. Высылать приложение частями для корректировки.
Для удобства реализации приложение есть системный анализ IDEF0. Bpwin.
e-mail: [email protected]
icq: 273 705 000
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
В общем, имеется прокси-сервер, написанный на C++ под Linux. Впринципе, работает, однако иногда возникает Segmentation Fault. Нужно просмотреть код на наличие ошибок по работе с памятью. Оставляйте ICQ.Системное программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго всем времени суток. Срочно нужна прога: Заархивировать текстовый файл (500 метров) методом сжатия данных Зива -Лемпеля LZ и передать его по сетке. причем при приеме файл должен быть разархивирован. Среда разработки: языки ...Закрыт15 лет назад
Необходимо написать макрос для обработки данных во вложенном Excel файле. Смотрите примечания в файле. Обратите внимание на то, что в файле 2 листа. Лист "Import me" - в таком виде должны ...Завершен15 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен человек который создаст советника для программы "PFG FX Trader" Советник должен приносить доход! Оплата после тестирования советника на демо-счёте.Закрыт15 лет назад
Проект закрыт из-за системных трудностей реализацииЗакрыт15 лет назад
Приложение состоит из 2 подмодулей: - ТСР сервер - ТСР клиент К ТСР серверу коннектится множество соединений. Должен стабильно держать 10-20 тысяч активных коннектов. ТСР клиент в ...Системное программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования к работе crawler'a * Стартовать скрипт должен в 1:00 ночи * Начинать просмотр сайтов со стартового, который указывается в настройках БД * Все домены проверять на .fr. Если не ...Закрыт15 лет назад
- $250
Необходимо доработать системное приложение под линукс + выполнить рефакторинг. Необходимые знаиня : pthreads, C/C++, gcc, программирование под 64 бита, умение разбираться в чужом коде. Объем кода : 1000 строк С++ кода ...Завершен15 лет назад
Через olly достаю код машины на windows 7 x64 ответ получается не такой как надо 0 -254251 0123 а должен быть 0 1234 1234 0 4 знака 4 ...Закрыт15 лет назад