Диплом.

Учет ТМЦ компьютерного оборудования и его движения с использованием штрих кода.

Разработать приложение в среде Delphi.

С использованием MS SQL сервера. С необходимым набором баз данных.

Осуществить работу через сканер штрих кода(марка не известна).

Осуществить генерацию штрих кода внутри программы(из значения инвентарного номера) и его распечатку.

По необходимости продвижению проекта, внести корректировки.

*импорт ТМЦ с базы данных Excel(пример импорта есть).

Назначение-описание(кратко):

Программа должна быть разбита уровням доступа и пользователям(администратор, бухгалтер, товаро материально ответственное лицо. Добавлением его и удаление.

Собирается база данных наименований(из импорта Excel файла).

Генерируются инвентарный номер В!!! штрих код (картинка).

Далее распечатывается, крепиться на сам предмет, к примеру системный блок.

Под инвентарным номером стоит запись этого системного блока, в подробностях, что в нем находится(Для полноты понимания наименования при недостаточной технической осведомленности бухгалетрии, можно включить поле с фотографией и описанием, которую можно будет просмотреть и понять "то ли это".).

При последующей инвентаризации, работник бухгалтерии ходит с коммисией, и сканером штрих кода, сканирует на товаро материальных ценностей эти самые штрих коды. Которые отмечаются в программе что данное наименование есть в наличии. Так же нужно реализовать функцию "ручного отмечания" что данное наименование есть, с подтверждением "вводом пароля бухгалтера" т.к не всегда есть доступ к товаро материальной ценности. По законченной инвентаризации составляется отчеты(инвентаризационная ведомость, сличительная)

Так же в программе нужно реализовать функцию генерации документов о списании, и передачи имущества другому подотчетному лицу.(шаблоны документов есть).

Так же в базе данных должно содержаться поле о местонахождении данной товаро материальной ценности.

Движение(кратко):

Так же необходимо реализовать такую вещь как движение имущества:

... на предприятии ремонтируется оборудование, которое нужно передавать сторонним организациям, и описывать причину поломки. После его ремонта, необходимо описать ту работу которая была сделана, или же составить акт списания. После прошествия месяца, квартала необходимо составить отчет о проводимых работах, и движениях имущства. Для наглядного пояснения работы товаро материального лица.

Срок выполнения конец мая. Высылать приложение частями для корректировки.

Для удобства реализации приложение есть системный анализ IDEF0. Bpwin.

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