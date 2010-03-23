Нужно разработать код на Delphi 6/7 (без использования сторонних компонентов), который реализует внедрение в адресное пространство Оперы (через dll) и получает слово находящееся под курсором мыши, справа от него и слева от него, а также ...
Нужно написать небольшой макрос для Excel
Необходимо написать макрос для обработки данных во вложенном Excel файле.
Смотрите примечания в файле.
Обратите внимание на то, что в файле 2 листа. Лист "Import me" - в таком виде должны быть конечные данные, лист "Pleaser ID" - исходные данные.
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