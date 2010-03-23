Нужно написать небольшой макрос для Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен3 заявки241 просмотр

Необходимо написать макрос для обработки данных во вложенном Excel файле.

Смотрите примечания в файле.

Обратите внимание на то, что в файле 2 листа. Лист "Import me" - в таком виде должны быть конечные данные, лист "Pleaser ID" - исходные данные.

15 лет назад
SMP303
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

CKAHEP
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Выполнил работу в тот-же день. Все четко и точно. Рекомендую Андрея, уже второй раз к нему обращаюсь.
Очень доходчивое описание задачи, предоставленное Алексеем, помогло быстро вникнуть в суть проблемы, и уточняющих вопросов практически не возникло. Если предоставится возможность, буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству.

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CKAHEP
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад