Отладка прокси-сервера

$50
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  2. Системное программирование
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В общем, имеется прокси-сервер, написанный на C++ под Linux.

Впринципе, работает, однако иногда возникает Segmentation Fault.

Нужно просмотреть код на наличие ошибок по работе с памятью.

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Linux
15 лет назад
lecun
Джон 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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