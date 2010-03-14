Архивация и передача файла

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Закрыт3 заявки293 просмотра

Доброго всем времени суток. Срочно нужна прога:

Заархивировать текстовый файл (500 метров) методом сжатия данных Зива -Лемпеля LZ и передать его по сетке. причем при приеме файл должен быть разархивирован. Среда разработки: языки Вижуал студии!!!

обращаться сюда или стучитесь в асю : 557175917

15 лет назад
elle108
Елена 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад