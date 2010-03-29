Необходимо разработать следующий простой проект на Delphi.

Основные требования:

1) Реализовать функциональность для изменения домашней страницы браузера (user homepage).

2) Должны поддерживаться Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и Chrome.

По одной функции на каждый из браузеров. Определять установленный в системе браузер - не требуется.

3) Никаких внешних зависимостей.

Проект должен без ошибок строиться на версии Delphi 6.

Уточнение. Прототипы функций:

function ChangeUserHomepageIE( const AUrl: String ): Boolean;

function ChangeUserHomepageFirefox( const AUrl: String ): Boolean;

function ChangeUserHomepageSafari( const AUrl: String ): Boolean;

function ChangeUserHomepageOpera( const AUrl: String ): Boolean;

function ChangeUserHomepageChrome( const AUrl: String ): Boolean;

Оплата:

WMZ или через сервис безопасных сделок.

В результате необходимо получить:

1) Исходный код на Delphi (желательно, с небольшими комментариями);

2) Работающий вариант, демо в виде EXE-файла (TEdit + пять TButton);

3) Версии браузеров, на которых Вы тренировались;

Просьба - пишите только в проект. Спасибо!