В общем, имеется прокси-сервер, написанный на C++ под Linux. Впринципе, работает, однако иногда возникает Segmentation Fault. Нужно просмотреть код на наличие ошибок по работе с памятью. Оставляйте ICQ.
Простой проект на Delphi
Необходимо разработать следующий простой проект на Delphi.
Основные требования:
1) Реализовать функциональность для изменения домашней страницы браузера (user homepage).
2) Должны поддерживаться Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera и Chrome.
По одной функции на каждый из браузеров. Определять установленный в системе браузер - не требуется.
3) Никаких внешних зависимостей.
Проект должен без ошибок строиться на версии Delphi 6.
Уточнение. Прототипы функций:
function ChangeUserHomepageIE( const AUrl: String ): Boolean;
function ChangeUserHomepageFirefox( const AUrl: String ): Boolean;
function ChangeUserHomepageSafari( const AUrl: String ): Boolean;
function ChangeUserHomepageOpera( const AUrl: String ): Boolean;
function ChangeUserHomepageChrome( const AUrl: String ): Boolean;
Оплата:
WMZ или через сервис безопасных сделок.
В результате необходимо получить:
1) Исходный код на Delphi (желательно, с небольшими комментариями);
2) Работающий вариант, демо в виде EXE-файла (TEdit + пять TButton);
3) Версии браузеров, на которых Вы тренировались;
Просьба - пишите только в проект. Спасибо!
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