Диплом. Учет ТМЦ компьютерного оборудования и его движения с использованием штрих кода. Разработать приложение в среде Delphi. С использованием MS SQL сервера. С необходимым набором баз данных. ...
Требуется плагин к Explorer 7/8
Требуется плагин к Explorer 7/8:
- Необходимо реализовать "кнопку вверх" в проводнике
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