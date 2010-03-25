Персональный проект для arvar

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо было написать софт по ранее оговоренному ТЗ. Тематика - Системное программирование и работа с MS Detours.

15 лет назад
lecun
Джон 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

arvar
Артур 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

arvar
Артур 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад