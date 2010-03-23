Инсталлятор системы CJMoney

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Требуется создать дистрибутив, который содержит в себе и разворачивает базу данных, приложение для доступа к ней, MySQL клиент и сервер. Подробное описание в Тех. Задании в приложении.

MySQL
15 лет назад
dmitryrg
Rg 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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