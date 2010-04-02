Конвертор CCITT Group 4 2D (T.6 2D) в BMP

Есть множество файлов с расширением mmr. Программа SmartFaxSee опознает их как CCITT Group 4 2D (T.6 2D), длинна строки 1728, Highest bit first. Часть из них она конвертирует. Другую часть портит, а третью отказывается читать совсем. Требуется написать конвертор, который будет преобразовывать все эти файлы в любой из широко используемых форматов, например в BMP. Описание алгоритма кодировки я нашел вот здесь http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/vis/data-compression/facsimile-compression-2006 . Примеры файлов в приложении. Или же отыскать другой способ конвертировать эти файлы.