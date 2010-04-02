Конвертор CCITT Group 4 2D (T.6 2D) в BMP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен2 заявки253 просмотра

Есть множество файлов с расширением mmr. Программа SmartFaxSee опознает их как CCITT Group 4 2D (T.6 2D), длинна строки 1728, Highest bit first. Часть из них она конвертирует. Другую часть портит, а третью отказывается читать совсем. Требуется написать конвертор, который будет преобразовывать все эти файлы в любой из широко используемых форматов, например в BMP. Описание алгоритма кодировки я нашел вот здесь http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/vis/data-compression/facsimile-compression-2006 . Примеры файлов в приложении. Или же отыскать другой способ конвертировать эти файлы.

15 лет назад
ogrenka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$300
2 дня
Конвертация изображений, написание конвертора. Прекрасная работа, быстрое и четкое исполнение. Приятно работать с тем, кто делает свое дело быстро и качественно.
Отличный заказчик, оставил исключительно положительное впечатление. Чётко и ясно изложил суть задачи, сам предоставил все необходимые для её выполнения условия и данные. Сразу видно, Игорь - профессионал. Оплату произвёл сразу же после выполнения проекта в полном объёме. В общем, сотрудничеством доволен на 100%.

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HoRRoR_X
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад