Требуется поставить код САПЫ на сайт (самописный двиг) + написать инструкцию (инструкцию для чайников) по установке кода САПы на этот двиг.
Макрос для Excel -подсветка заданных кусков текста
Макрос для Excel. Нужно выделять заданные куски текста красным.
Алгоритм:
1. Открываем в Excel файл, в нем однотипный текст, среди которых могут встречаться буквенно-числовые коды, например ET7Y2.
2. Нажимаем кнопку и макрос сверяет текст в файле с таблицей кодов. Если встречается код из таблицы, например ET7Y2, то он подсвечивается красным цветом.
Таблица кодов должна сохраняться в макросе или в файле, что бы можно было редактировать в любой момент.
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