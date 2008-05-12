Макрос для Excel -подсветка заданных кусков текста

Макрос для Excel. Нужно выделять заданные куски текста красным.

Алгоритм:

1. Открываем в Excel файл, в нем однотипный текст, среди которых могут встречаться буквенно-числовые коды, например ET7Y2.

2. Нажимаем кнопку и макрос сверяет текст в файле с таблицей кодов. Если встречается код из таблицы, например ET7Y2, то он подсвечивается красным цветом.

Таблица кодов должна сохраняться в макросе или в файле, что бы можно было редактировать в любой момент.