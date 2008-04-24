Словари в формате DICT

Требуется серия словарей в формате DICT.

Список языков дам в начале работы, на вскидку потребуется не менее 20 словарей. В перспективе

ещё большее количество.

Соответственно задача сводится к выкачиванию бесплатных словарей в других форматах и их конвертирование.

Плюс небольшое видоизменение в сторону упрощения: на переводимое слово требуется выдавать варианты перевода через запятую, без транскрипций, пояснений, примеров и прочей доп инфы, обычно присутствующей в словарях.

Неспешно собираю предложения, чтобы отобрать нежадное и адекватное.