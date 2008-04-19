Построить имитационную модель Mathlab (simulink)

Собранные телевизионные приемники после сборки проходят испытания на станции тех. контроля. Если в процессе контроля оказывается, что функционирование телевизора ненормально, его переправляют на участок наладки, после которой он вновь возвращается на станцию контроля для повторной проверки. После одной или нескольких проверок телевизор попадает в цех упаковки. См. схема - вложение.

Телевизионные приемники попадают на станцию контроля каждые 5±2 мин.На станции работают два контроллера, каждому из них на проверку телевизора нужно 9±3мин. Примерно 85% телевизоров проходят проверку успешно и попадают в цех упаковки, остальные 15% попадают на участок наладки, на котором работает один рабочий-наладчик. Наладка занимает 30±10мин.

Построить имитационную модель системы и оценить с ее помощью, сколько мест на стеллажах необходимо предусмотреть на станции тех. контроля и на участке наладки. На одном стеллаже может храниться один телевизор, ожидающий контроля или наладки, соответственно.