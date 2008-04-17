Перенос контента с одной базы в другую

Требуется человек который хорошо разбирается в БД MySQL. Нужно перенести контент, любыми методами, из нескольких таблиц одной базы, в другие таблицы (с различной структурой) другой базы на другом сервере. Переносить придеться более 3Гб. Интересует ваша цена, быстрота переноса и КАЧЕСТВО переноса.

Перед размещением предложения ознакомьтесь с ТЗ в приложении.

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