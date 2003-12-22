Сервер обработки SMS (Java, Apache ServiceMix)

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок210 просмотров

На базе Apache ServiceMix требуется создание сервера, который позволит принимать СМС-сообщения от GSM-модема, обрабатывать их согласно бизнес-логике (которая инкапсулируется в условный модуль, данные модули должны подключаться как плагины) и отправлять ответ клиенту.

Функциональные требования:

- веб-интерфейс для управления модулями

- авторизация веб-интерфейса

- регистрация пользователей сервиса

ApacheJava
17 лет назад
mikebevz
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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