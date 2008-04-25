Собранные телевизионные приемники после сборки проходят испытания на станции тех. контроля. Если в процессе контроля оказывается, что функционирование телевизора ненормально, его переправляют на участок наладки, после которой он вновь возвращается на станцию контроля для ...
Конвертирование кладр в формат excel
Необходимо перевести базу данных "кладр" в формат excel по следующей структуре:
1. Регион.
2.Область.
3.Населенный пункт.
4.Улицы.
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