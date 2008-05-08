Собранные телевизионные приемники после сборки проходят испытания на станции тех. контроля. Если в процессе контроля оказывается, что функционирование телевизора ненормально, его переправляют на участок наладки, после которой он вновь возвращается на станцию контроля для ...
Расщифровать файлы
Есть программа сонника
с очень большой базы данных слов нужно импортировать слова с описанием в sql таблицу
Пример как выглядит таблица:
DROP TABLE IF EXISTS dle_sonnik;
CREATE TABLE dle_sonnik (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
name text NOT NULL,
valid text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FULLTEXT KEY name (name)
)TYPE=MyISAM;
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('2', 'Акула', 'Акулы во сне предвещают грозных, страшных врагов.Если акулы преследуют и нападают на Вас, то неминуемы неудачи, которые ввергнут Вас в пучину отчаяния. Видеть акул, резвящихся в прозрачной, чистой воде, означает, что пока Вы благоденствуете и наслаждаетесь женским обществом, чья-то зависть тихо, но верно хочет лишить Вас покоя и счастья.Если Вам приснится дохлая акула, то Вы вновь обретете благополучие и покой');
Каждое слово должно водится в таком формате
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');
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