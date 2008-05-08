Расщифровать файлы

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Завершен6 заявок480 просмотров

Есть программа сонника

с очень большой базы данных слов нужно импортировать слова с описанием в sql таблицу

Пример как выглядит таблица:

DROP TABLE IF EXISTS dle_sonnik;

CREATE TABLE dle_sonnik (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name text NOT NULL,

valid text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

FULLTEXT KEY name (name)

)TYPE=MyISAM;

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('2', 'Акула', 'Акулы во сне предвещают грозных, страшных врагов.Если акулы преследуют и нападают на Вас, то неминуемы неудачи, которые ввергнут Вас в пучину отчаяния. Видеть акул, резвящихся в прозрачной, чистой воде, означает, что пока Вы благоденствуете и наслаждаетесь женским обществом, чья-то зависть тихо, но верно хочет лишить Вас покоя и счастья.Если Вам приснится дохлая акула, то Вы вновь обретете благополучие и покой');

Каждое слово должно водится в таком формате

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');

SQL
17 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
$30
1 день
Великолепно исполнено!!! Очень оперативно, качественно. Учтивое отношение к клиенту, понимание желаний клиента, творческий подход к делу. Рекомендую.
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intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
17 лет назад

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