Собранные телевизионные приемники после сборки проходят испытания на станции тех. контроля. Если в процессе контроля оказывается, что функционирование телевизора ненормально, его переправляют на участок наладки, после которой он вновь возвращается на станцию контроля для ...
Курсовая, написать программу в GPPS срочно
70 вмз ICQ 905514
нужно сделать к завтрашнему утру
задание прикреплено
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