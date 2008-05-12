Установка кода SAPE на сайт

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Завершен9 заявок212 просмотров

Требуется поставить код САПЫ на сайт (самописный двиг) + написать инструкцию (инструкцию для чайников) по установке кода САПы на этот двиг.

17 лет назад
sasha9900
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена четко, качественно, быстро (буквально, в течение 15 мин.). Буду обращаться еще. Рекомендую.
все ок

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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