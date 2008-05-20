Собранные телевизионные приемники после сборки проходят испытания на станции тех. контроля. Если в процессе контроля оказывается, что функционирование телевизора ненормально, его переправляют на участок наладки, после которой он вновь возвращается на станцию контроля для ...
Сделать курсввой проект на JAVA
Требуется выполнить курсовой проект на языке JAVA. Тема следующая "Автоматизированная система расчета норма времени на выполнение работ."
Требования к КП находятся в прикрепленном файле.
Есть примеры похожих работ.
Нужно выполнить до 20.05.08
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен человек который проконсультирует примерно по 3 вопросам связанными с БД и с текстом. 411578066 просьба сразу сюда. Могу минут 10 не отвечать, ибо бегаю туда сюда.)) Спасибо.Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $70
70 вмз ICQ 905514 нужно сделать к завтрашнему утру задание прикрепленоПрочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Дополнить образец описанной функцией.Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1600
На базе Apache ServiceMix требуется создание сервера, который позволит принимать СМС-сообщения от GSM-модема, обрабатывать их согласно бизнес-логике (которая инкапсулируется в условный модуль, данные модули должны подключаться как плагины) и отправлять ответ клиенту. ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть программа сонника с очень большой базы данных слов нужно импортировать слова с описанием в sql таблицу Пример как выглядит таблица: DROP TABLE IF EXISTS dle_sonnik; CREATE ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужна небольшая БД в access microsoft. на англ. примерно 5-10 пунток. цена/срокиПрочее13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо перевести базу данных "кладр" в формат excel по следующей структуре: 1. Регион. 2.Область. 3.Населенный пункт. 4.Улицы.Прочее2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Требуется серия словарей в формате DICT. Список языков дам в начале работы, на вскидку потребуется не менее 20 словарей. В перспективе ещё большее количество. Соответственно задача сводится к выкачиванию бесплатных словарей в ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется человек который хорошо разбирается в БД MySQL. Нужно перенести контент, любыми методами, из нескольких таблиц одной базы, в другие таблицы (с различной структурой) другой базы на другом сервере. Переносить придеться более 3Гб. Интересует ваша ...Прочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад