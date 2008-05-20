Сделать курсввой проект на JAVA

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Требуется выполнить курсовой проект на языке JAVA. Тема следующая "Автоматизированная система расчета норма времени на выполнение работ."

Требования к КП находятся в прикрепленном файле.

Есть примеры похожих работ.

Нужно выполнить до 20.05.08

Java
17 лет назад
kukuru2nik
Виталий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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