Подготовить сайт к Новому Году

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок273 просмотра
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Дано: http://nkozlov.ru/

Задача: оперативно подготовить сайт к НГ (не переверстывая его при этом и не меняя радикально дизайн/CSS).

Как предлагаю это сделать:

- нарисовать новые иконки для блоков в правой колонке

- нарисовать новый фон (возможно, со снежинками, возможно еще как-то) для чаек наверху в шапке (на заглавной и на внутренних страниц)

- возможно, нарисовать новый фон для блоков в правой колонке.

Ваша задача:

1. нарисовать эти новые иконки/картинки

2. сделать так, чтобы по размеру и названиям они соответствовали текущим иконкам и картинкам.

(например, если есть иконка http://nkozlov.ru/img/ico-ann.gif размером 17x17 px - то и в обновленном новогоднем виде она должна быть размером 17x17 px и иметь такое же имя ["ico-ann.gif"]).

3. сделать все это за день.

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Таким образом, я хочу видеть не psd-макет, а список картинок - который программист потом зальет на сайт, обновив текущие картинки (+ минимально поправит CSS, указав новые фоновые картинки для блоков).

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Коллеги, и два ключевых требования:

1. В заявках указывайте сумму за работу. (Размытые предложения без сумм -- рассматривать вряд ли буду.)

2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).

P.S. C наступающим. :)

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Эх, побольше бы таких заказчиков... Задача поставлена чётко, работать легко, оплата в срок.
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