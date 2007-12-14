Подготовить сайт к Новому Году

Необходимо создать дизайн макет, шаблон сайта визитки под движок joomla. Сайт - центра технического обслуживания кассовых аппаратов в г.Якутске. Содержание сайта - о фирме, товары, услуги, новости, контакты и т.п. Основное требование - шаблон должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано: http://nkozlov.ru/
Задача: оперативно подготовить сайт к НГ (не переверстывая его при этом и не меняя радикально дизайн/CSS).
Как предлагаю это сделать:
- нарисовать новые иконки для блоков в правой колонке
- нарисовать новый фон (возможно, со снежинками, возможно еще как-то) для чаек наверху в шапке (на заглавной и на внутренних страниц)
- возможно, нарисовать новый фон для блоков в правой колонке.
Ваша задача:
1. нарисовать эти новые иконки/картинки
2. сделать так, чтобы по размеру и названиям они соответствовали текущим иконкам и картинкам.
(например, если есть иконка http://nkozlov.ru/img/ico-ann.gif размером 17x17 px - то и в обновленном новогоднем виде она должна быть размером 17x17 px и иметь такое же имя ["ico-ann.gif"]).
3. сделать все это за день.
=============
Таким образом, я хочу видеть не psd-макет, а список картинок - который программист потом зальет на сайт, обновив текущие картинки (+ минимально поправит CSS, указав новые фоновые картинки для блоков).
=============
Коллеги, и два ключевых требования:
1. В заявках указывайте сумму за работу. (Размытые предложения без сумм -- рассматривать вряд ли буду.)
2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).
P.S. C наступающим. :)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется дизайн и верстка (CSS + div) статичного сайта компании работающей в компьютерной сфере. Более подробное ТЗ и графические материалы после разговора. isq# 218-036-688.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн статического сайта(главная страница) по принципу просто и со вкусом сделать макет с дизайном(не стандартно расположить меню, блоки и тд) сайт для института факультеты сайта -лесохозяйственный -механико-технологический -строительный -экономический -экологический к каждому факультету подобрать картинку плачу 1 000 руб. по веб моней работы в общем ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта. Сайт на тему веб-программирования.Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Добрый вечер. Нужно сделать дизайн под софтовый портал и сверстать его под DLE Все вопросы по ICQ: 543-701 Верстка должна быть "резиновый". под все браузеры У откликнувшегося человека хотел бы видеть работы, сделанные под DLE.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нам необходимо подобрать дизайн четырех шаблонных промо- сайтов. (Найти шаблоны) Цветовая гамма и стилистика промо-сайтов должна соответствовать нашему сайту: www.adok.ru Формат сайтов- не «резиновый». Флеш отсутствует. Приводим пример нашего варианта промо-сайта www.ali.alego.biz . Вот надо подобрать 4 похожих ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн сайта школы Денег много нет.до 10$. Лучше за хороший отзыв и ссылку пишите на [email protected] Возможно дальнейшее сотрудничествоДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужны шаблоны для двух сайтов на DLE. 1 - для сайта общественной организации. 2 - для образовательного ресурса, к которому будет прикреплен TWS форум. Посещаемость второго сайта будет довольно высокая, поэтому дизайн не должен быть тяжелым. В шаблонах ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
От Вас: - Умение работать с тематикой природы, художественный вкус, чувство композиции - Готовность использовать в дизайне сканы работы художника - Умение соблюдать сроки От нас: - Концепция проекта (черновой рисунок) - Описание желаемого - Предоплата при необходимости Желательно: - Качественно сверстать свое ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно сделать качественный дизайн для сайта, на тематику: Турфирма. Работа должна быть качественной. ! P.S. Я очень люблю докапываться до мелочей.Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт16 лет назад