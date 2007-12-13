Дизайн и верстка статичного сайта

Необходимо создать дизайн макет, шаблон сайта визитки под движок joomla. Сайт - центра технического обслуживания кассовых аппаратов в г.Якутске. Содержание сайта - о фирме, товары, услуги, новости, контакты и т.п. Основное требование - шаблон должен ...
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Требуется дизайн и верстка (CSS + div) статичного сайта компании работающей в компьютерной сфере. Более подробное ТЗ и графические материалы после разговора. isq# 218-036-688.
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