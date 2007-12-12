Дизайн под DLE

необходимо создать макет для сайта-визитки. Особых требований к самому дизайну нет. Есть презентация компании с информацией о ее деятельности (отправлю по требованию) . Сотрудничаем ТОЛЬКО с дизайнерами из Киева, т.к. бывает необходимость встречи с ...