Создание макета веб-сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок306 просмотров
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необходимо создать макет для сайта-визитки. Особых требований к самому дизайну нет. Есть презентация компании с информацией о ее деятельности (отправлю по требованию) .

Сотрудничаем ТОЛЬКО с дизайнерами из Киева, т.к. бывает необходимость встречи с дизайнером для обсуждения проекта.

16 лет назад
hypernaut
Гость 
40 летФранция
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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