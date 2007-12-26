Модификация DLE

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок166 просмотров
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Есть сайт с готовым дизайном. Нужно сделать пару модификаций именно с дизайном.

Переделать вид короткой новости, кнопки подробнее, просмотры и рейтинг сделать внутри новости, также поменять размеры. Еще переделать шапку, сверстано ужасно, шапка градиент, но видно почти все переходы цвета, на ЦРТ не заметно, но на ЖК с высокой контрастностью все отчетливо видно и бросается в глаза.

Обеспечить кроссбраузерность. Даже и не знаю кто больше подойдет, програмист или дизайнер :)

Распишу по пунктах все что мне нужно:

1)сделать 2 колонки, чтоб они нормально отображались и не плыли, имедж в новостях будет всегда одинакового размера, что собстно упрощает задачу.

2)обеспечить кроссбраузерность

3)отредактировать отображение новостей, некоторые пункты вроде (Дата, просмотр, рейтинг) должны быть внутри новости.

4) Отредактировать шапку (минуты 2 отсилы)

Что-то вроде такого должно быть, воспринимать схематично, а не буквально.

Пишем сразу цену вопроса.

16 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ubs
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
16 лет назад
$40
Долго искал человека, который бы смог нормально сделать: очень нестандартный шаблон, модифицировать сам движек DLE, + все сделанное, корректно сверстать, чтоб нормально отображалось во всех браузерах. С третей попытки все-таки нашел :). Александр зарекомендовал себя, как профессионал своего дела, быстро и качественно сделал именно то, чего я хотел, и даже больше. При всем этом, цены очень адекватные. В общем, если вы любите постоянно спрашивать "как там дела продвигаются", и получать в ответ: "работаем"; постоянно пинать и направлять дизайнера на работу; все время следить и корректировать работу, тогда НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ к нему. Ибо этот человек работает на 5+, знает что делает, и укладывается точно в сроки. Профессионализм: 5 Порядочность: 5 Цена\качество: 5 Адекватность и понимание дела: 5
Приятно работать с тем, кто знает чего хочет. Оплату получил больше чем договаривались, рекомендую этого заказчика всем. Надеюсь будет и в будущих проектах сотрудничать.
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