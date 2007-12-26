Модификация DLE

Есть сайт с готовым дизайном. Нужно сделать пару модификаций именно с дизайном.

Переделать вид короткой новости, кнопки подробнее, просмотры и рейтинг сделать внутри новости, также поменять размеры. Еще переделать шапку, сверстано ужасно, шапка градиент, но видно почти все переходы цвета, на ЦРТ не заметно, но на ЖК с высокой контрастностью все отчетливо видно и бросается в глаза.

Обеспечить кроссбраузерность. Даже и не знаю кто больше подойдет, програмист или дизайнер :)

Распишу по пунктах все что мне нужно:

1)сделать 2 колонки, чтоб они нормально отображались и не плыли, имедж в новостях будет всегда одинакового размера, что собстно упрощает задачу.

2)обеспечить кроссбраузерность

3)отредактировать отображение новостей, некоторые пункты вроде (Дата, просмотр, рейтинг) должны быть внутри новости.

4) Отредактировать шапку (минуты 2 отсилы)

Что-то вроде такого должно быть, воспринимать схематично, а не буквально.

Пишем сразу цену вопроса.