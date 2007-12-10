Приватный проект

Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры. Нам нужен крутой макет дизайна сайта строительной фирмы. Настолько крутой, чтоб был сравним с работами студии ALTEIN: www.neftemodul.ru www.ak-ekb.ru www.bordoural.ru От кандидатов хотелось бы получить следующую информацию: 1. ФИО 2. ссылки на сайты, дизайн которых был Вами создан 3. Номер ...