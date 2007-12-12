Дизайн интернет магазина бижутерии

Дизайн сайтовЗавершен47 заявок275 просмотров
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Разработать дизайн интернет магазина бижутерии. Подробности на мыло

16 лет назад
allha
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
buena
Ольга 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$90
5 дней
Тонко, и с душой отнеслась к моему проекту, получилось то что я хотел. Спасибо за работу!
Спасибо
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