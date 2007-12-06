Дизайн интерфейса софта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок229 просмотров
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Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно.

Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности

и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов.

Так же к софту необходима промо страничка с его описанием в таком же стиле.

Цены и сроки интересуют а так же ваши портфолио с подобными проектами желательно.

16 лет назад
greyx11
X 
78 летАвстрия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
16 лет назад
$300
7 дней
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