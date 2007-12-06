Необходим дизайн интерфейса софта в стиле виндовс виста желательно.

Чтобы создавалось впечатление что ПО является частью Windows, однако должно все-таки иметь особенности

и навороты, которые избавят нас от претензий со стороны microsoft по поводу копирайтов.

Так же к софту необходима промо страничка с его описанием в таком же стиле.

Цены и сроки интересуют а так же ваши портфолио с подобными проектами желательно.