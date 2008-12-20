Дизайн-верстка сайта компании

Объявляется конкурс для соискателей на разработку дизайн-макета для сайта Компании.

По результатам конкурса будет выбран исполнитель на проект (ориентировочной бюджет работ указан в тендере).

Ваши конкурсные работы просьба направлять на адрес, указанный в конце предложения.

Победителю конкурса выплачивается премия 1500 руб.

Конечные требования к дизайну-верстке:

1. Дизайн сайта должен способствовать повышению узнаваемости марки "Доктор Борменталь" (логотип приложен)

2. Дизайн должен быть "легкий", "воздушный"

3. Дизайн должен поднимать посетителю настроение – должен быть "жизнерадостным"

4. Сайт имеет публичную и закрытую зоны – дизайн этих зон должен быть в едином стиле, но иметь четко различимое отличие

5. Верстка должна соответствовать требованиям фреймворка DotNetNuke

6. Независимость от используемого браузера

7. Дизайн должен подходить для просмотра сайта на медленных (не ниже 33,6Кб) и скоростных каналах связи (от 128 Кб)

8. Отсутствие inline-оформления – стили только через CSS

9. Сайт должен сохранять дизайн, верстку и юзабилити при отключенной опции просмотра флеша и картинок

10. Поддержка разрешения экрана от 800х600

11. "Резиновый" дизайн (желательно)

12. "Фрагментарная" верстка страниц – отображение фрагментов страниц по мере их загрузки

13. Дизайн должен быть удобен в навигации для пользователя

14. Дизайн должен иметь высокие презентационные возможности

15. В дизайне должно быть место для ссылок по обмену

16. В дизайне должно быть место для счетчиков

17. В дизайне должно быть место для баннеров

18. В дизайне должно быть место для текстовой рекламы (AdWords)

Сайт Компании doctorbormental.ru

По всем вопросам обращайтесь к Ким Евгению kimekim at gmail dot com

Предложение действительно до 20.12.2008