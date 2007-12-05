Дизайн сайта из 3х страниц с использованием Flash

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок186 просмотров
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Требуется Дизайн сайта детской одежды с использованием Flash анимации.

сайт должен быть из 3х страниц. О компании, Каталог, Контакты.

програмист есть, нужен дизайн красивый.

Нужен сайт что то вроде. http://www.sofija.com.pl/

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контакты

аська 279783420

Дизайн сайта
16 лет назад
Naoum
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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