Дизайн портала

Необходимо создание дизайна сайта для крупного интернет-проекта. В работу входит создание общего шаблона для главной и внутренних страниц, отрисовка графических элементов-иконок, а также некоторые элементы флеш. Если нам понравится работать с Вами, мы будем рады ...
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Требуется портальный дизайн. Тематика сайта - каталог компаний по роду деятельности (рубрикатор). Просто, легко и стильно.
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цвета: 1. жёлтый 2. чёрный логотип тоже нужно сделать название: "Первая промышленная группа" направления деятельности: - автокраны грузоподъёмностью до 100т; - коленчатые и телескопические автовышки; - колесные и гусеничные экскаваторы - бульдозеры - фронтальные и вилочные погрузчики - бетононасосы - автокомпрессоры - мотопомпы - низкорамные полуприцепы - тяжеловозы - самосвалы - ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
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