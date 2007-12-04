Дизайн сайта аренды спецтехники

Требуется выполнить проект по созданию дизайна к 3 сайтам (с версткой). Интересуют только талантливые мастера, шаблонный стиль не подходит. Бюджет - 50$ (возможно небольшое увеличение, при обоснованнии) Более подробно и в цифрах ) только по ICQ:496046