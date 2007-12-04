Дизайн сайта аренды спецтехники

Дизайн сайтовЗакрыт53 заявки275 просмотров
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цвета:

1. жёлтый

2. чёрный

логотип тоже нужно сделать

название: "Первая промышленная группа"

направления деятельности:

- автокраны грузоподъёмностью до 100т;

- коленчатые и телескопические автовышки;

- колесные и гусеничные экскаваторы

- бульдозеры

- фронтальные и вилочные погрузчики

- бетононасосы

- автокомпрессоры

- мотопомпы

- низкорамные полуприцепы - тяжеловозы

- самосвалы

- автомиксеры

- автоцистерны

- снос, демонтаж зданий

Обращаться только фрилансерам с хорошими работами. новичкам просьба не писать!

Дизайн сайта
16 лет назад
dmvvv
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад