Создание дизайна к 3 сайтам (с версткой)

Нужно сделать (дизайн и верстка) скин для панели управления хостингом Direct Admin. Требования: - удобство - лаконичность - в стиле "веб 2.0" Заявки принимаем только от тех, кто имеет опыт *верстки* скинов под эту панель. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить проект по созданию дизайна к 3 сайтам (с версткой).
Интересуют только талантливые мастера, шаблонный стиль не подходит.
Бюджет - 50$ (возможно небольшое увеличение, при обоснованнии)
Более подробно и в цифрах ) только по ICQ:496046
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