Создание дизайна к 3 сайтам (с версткой)

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок163 просмотра
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Требуется выполнить проект по созданию дизайна к 3 сайтам (с версткой).

Интересуют только талантливые мастера, шаблонный стиль не подходит.

Бюджет - 50$ (возможно небольшое увеличение, при обоснованнии)

Более подробно и в цифрах ) только по ICQ:496046

16 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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